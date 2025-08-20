Alba de Tormes acogerá cursos gratuitos de cerámica para adultos y niños

Alba de Tormes acogerá durante el mes de septiembre una nueva propuesta cultural y formativa vinculada a la tradición alfarera local. Se trata de cursos gratuitos de cerámica que tendrán lugar en el Museo de Alfarería y que se dirigen tanto a personas adultas como a niños y niñas de entre 8 y 14 años.

Las sesiones se celebrarán en horario de tarde, de 16 a 19 horas, distribuyéndose en dos grupos: los adultos los lunes y miércoles (1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24 de septiembre), mientras que el público infantil lo hará los martes y jueves (2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de septiembre). Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción en el Ayuntamiento. Será un itinerario formativo con una duración de 24 horas en cada taller.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Ceramitur, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Este programa busca impulsar el patrimonio cerámico como recurso turístico, integrando a municipios con tradición alfarera en una estrategia común que tiene como eje central una Ruta de la Cerámica.

Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, ha subrayado que “estos cursos suponen una oportunidad para poner en valor la identidad alfarera de nuestro municipio, acercándola tanto a la infancia como a la población adulta y a quienes nos visiten. El proyecto Ceramitur está contribuyendo, además, a la mejora de nuestro Museo de Alfarería, con el objetivo de hacerlo más accesible y convertirlo en un espacio de referencia en la difusión de la tradición alfarera”.

En Alba de Tormes, el proyecto contempla no solo la organización de talleres participativos, sino también la adecuación de espacios, la mejora de la accesibilidad mediante señalización en braille y el diseño de productos turísticos que combinen cerámica, gastronomía y alojamientos, fortaleciendo la oferta cultural y turística de la villa ducal.