Alba de Tormes acogerá las Olimpiadas CYL Digital en el mes de septiembre

La localidad de Alba de Tormes será, de nuevo, la sede de las Olimpiadas CYL Digital los días 2 y 3 de septiembre. Esta actividad, dirigida a jóvenes de entre 7 y 16 años, busca combinar tecnología, deporte y trabajo en equipo de forma creativa y dinámica.

Las jornadas se llevarán a cabo en el centro asociado de CYL Digital en la Casa Molino, ubicada en la calle Alcázar, 3, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Para esta edición, se dará prioridad a aquellos jóvenes que no hayan participado en el evento de julio. No obstante, quienes deseen repetir podrán inscribirse si aún quedan plazas disponibles.

Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar de dos formas: por teléfono llamando al 900 909 752 (disponible de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, y los sábados de 10:00 a 14:00); o por correo electrónico: enviando un mensaje a la dirección ayuda@cyldigital.es.

Durante el evento, los participantes tendrán la oportunidad de diseñar e imprimir medallas personalizadas en 3D y crear escudos de equipo con la herramienta Canva. Además, competirán en desafíos tecnológicos con Makey Makey, que incluyen carreras con sensores y competiciones de tiro digital.