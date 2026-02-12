Alba de Tormes acogerá la V edición del Canicross el domingo 8 de marzo

Alba de Tormes celebrará el próximo domingo 8 de marzo la V edición del Canicross, una cita deportiva ya consolidada en la Villa Ducal que volverá a reunir a participantes y aficionados al deporte y a los animales.

El concejal de Deportes, José García, ha señalado que “el Canicross se ha convertido en una prueba de referencia dentro del calendario deportivo local, combinando actividad física, convivencia y respeto por los animales, y atrayendo cada año a un mayor número de participantes”.

La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Alba de Tormes y Pacto de Lealtad, y la jornada dará comienzo con la entrega de dorsales y el control veterinario, que se realizará entre las 09:15 y las 10:15 horas. A las 10:30 horas se iniciará la categoría absoluta, seguida de la categoría popular y andarines a las 11:15 horas, y, por último, la categoría infantil a las 12:00 horas. Tras la finalización de las pruebas, tendrá lugar la entrega de trofeos, así como un sorteo de obsequios entre las personas participantes.

García ha destacado que “se trata de un evento pensado para todos los públicos, en el que pueden participar tanto deportistas habituales como personas que simplemente quieran disfrutar de una jornada diferente” y agradeció el apoyo de los patrocinadores.

La organización recuerda que existe la opción de participar en la categoría de andarines sin mascota, con el objetivo de fomentar la participación de toda la ciudadanía.

Las distancias serán de 3,2 kilómetros para la categoría absoluta, 1,9 kilómetros para la popular y andarines y 750 metros para la infantil.

El coste será de 11 euros para la categoría absoluta, 6 euros para la popular y andarines, mientras que la categoría infantil será gratuita.

Por su parte, Rocío Gómez, presidenta de la asociación Pacto de Lealtad ha explicado que “estas actividades ayudan no sólo a recaudar dinero para la protectora, sino también a dar a conocer a los perros que están en adopción”

Las inscripciones pueden realizarse en Sandevy Pelukeros de la calle Lope de Vega de Alba de Tormes y online en https://www.orycronsport.com/competiciones/41965