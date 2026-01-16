Alba de Tormes apuesta por la literatura y la juventud en un fin de semana repleto de cultura

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha diseñado una completa agenda cultural y juvenil para este próximo fin de semana, destacando como evento principal la presentación literaria que tendrá lugar este viernes, 16 de enero. A las 16:30 horas, la biblioteca municipal abrirá sus puertas para acoger a la escritora Macu García González, quien dará a conocer su reciente novela titulada La Lectora. La asistencia será libre y gratuita hasta completar el aforo del recinto.

La obra de García González invita a reflexionar sobre la capacidad de la literatura para transformar la cotidianidad. A través de su protagonista, Karina —una mujer que trabaja en el turno de noche de un aparcamiento—, la novela explora cómo los libros y el entorno afectivo cercano pueden convertirse en un refugio esencial frente a la soledad. Con esta premisa, la autora plantea el hábito de leer no solo como una forma de ocio o placer, sino como una herramienta fundamental de pensamiento crítico. Cabe destacar que la escritora, nacida en León y residente en Valladolid, cuenta con una sólida trayectoria avalada por diversos certámenes y su colaboración en el podcast especializado Marcapáginas.

De forma complementaria a la oferta literaria, el programa municipal +ALBACTIVA retomará su actividad dirigida a jóvenes de entre 10 y 16 años. Las sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones de la calle Cuatropea, situadas frente al Centro de Salud. La programación arrancará el viernes con una jornada dedicada a los derechos de los niños y niñas, continuará el sábado con una tarde de juego libre y concluirá el domingo, 18 de enero, con una competición de Trivial Pursuit. El horario de estas actividades gratuitas será de 19:00 a 22:00 horas el viernes, de 18:00 a 22:00 horas el sábado y de 17:00 a 21:00 horas el domingo.