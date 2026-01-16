Alba de Tormes apuesta por la literatura y la juventud en un fin de semana repleto de cultura

De forma complementaria a la oferta literaria, el programa municipal +ALBACTIVA retomará su actividad dirigida a jóvenes de entre 10 y 16 años. Las sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones de la calle Cuatropea, situadas frente al Centro de Salud

Alba de Tormes,
Alba de Tormes,

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha diseñado una completa agenda cultural y juvenil para este próximo fin de semana, destacando como evento principal la presentación literaria que tendrá lugar este viernes, 16 de enero. A las 16:30 horas, la biblioteca municipal abrirá sus puertas para acoger a la escritora Macu García González, quien dará a conocer su reciente novela titulada La Lectora. La asistencia será libre y gratuita hasta completar el aforo del recinto.

La obra de García González invita a reflexionar sobre la capacidad de la literatura para transformar la cotidianidad. A través de su protagonista, Karina —una mujer que trabaja en el turno de noche de un aparcamiento—, la novela explora cómo los libros y el entorno afectivo cercano pueden convertirse en un refugio esencial frente a la soledad. Con esta premisa, la autora plantea el hábito de leer no solo como una forma de ocio o placer, sino como una herramienta fundamental de pensamiento crítico. Cabe destacar que la escritora, nacida en León y residente en Valladolid, cuenta con una sólida trayectoria avalada por diversos certámenes y su colaboración en el podcast especializado Marcapáginas.

De forma complementaria a la oferta literaria, el programa municipal +ALBACTIVA retomará su actividad dirigida a jóvenes de entre 10 y 16 años. Las sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones de la calle Cuatropea, situadas frente al Centro de Salud. La programación arrancará el viernes con una jornada dedicada a los derechos de los niños y niñas, continuará el sábado con una tarde de juego libre y concluirá el domingo, 18 de enero, con una competición de Trivial Pursuit. El horario de estas actividades gratuitas será de 19:00 a 22:00 horas el viernes, de 18:00 a 22:00 horas el sábado y de 17:00 a 21:00 horas el domingo.

