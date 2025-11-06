Alba de Tormes arranca con récord el Programa Interuniversitario de la Experiencia

Alba de Tormes ha iniciado su segundo año en el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León con una participación histórica. El municipio se ha posicionado como la sede online más numerosa de la región entre las 16 que ofrecen esta modalidad, alcanzando un total de 22 alumnos y alumnas mayores de 55 años.

El curso dio comienzo el pasado 23 de octubre. Los estudiantes se reúnen en el salón de plenos del Ayuntamiento para seguir las clases en formato virtual. Una vez finalizada la sesión, se promueve un debate entre todas las sedes con el profesor, facilitando la resolución de dudas y la interacción.

La alcaldesa, Concepción Miguélez, destacó el éxito de la convocatoria. "Hace dos años solicitamos el programa, pero se inscribieron muy pocas personas. Estábamos convencidos de que Alba contaba con población suficiente, así que el curso pasado le dimos mayor difusión y animamos a la gente a participar. El resultado este año han sido 22 inscritos", señaló.

La concejala de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, explicó que, tras un primer año orientado al arte, el nuevo temario se centrará en el derecho y en temas de interés práctico como la inteligencia artificial y la relación con la Administración.

Este programa se suma a la oferta formativa para adultos en la Villa Ducal, que incluye la escuela de adultos CEPA Federico García Lorca y el Espacio Digital Casa Molino, donde se ubica la sede administrativa del programa. La iniciativa está promovida por la Junta de Castilla y León en colaboración con las principales universidades de la comunidad, reforzando el compromiso de Alba de Tormes con la formación continua.