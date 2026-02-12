Alba de Tormes asiste a la asamblea Huellas de Teresa en Úbeda

Concepción Miguelez, alcaldesa de Alba de Tormes, asistirá un año más a la asamblea Huellas de Teresa en Úbeda, una cita muy especial en la que el fin primero es difundir la vida y obra de la santa en los diferentes municipios relacionados con la misma.

Cabe destacar que esta reunión se iba a realizar la pasada semana, pero la climatología adversa vivida en la comunidad andaluza obligó a aplazar la cita para no poner en riesgo a los asistentes.

Para ello, cada uno de los asistentes a la reunión revisarán de forma detallada la programación de las diferentes actividades que se realizarán en 2026, además de entregar durante este año el reconocimiento a Úbeda como Ciudad Amiga de Huellas de Teresa.

A través de esta iniciativa cultural, patrimonial y turística se pone en valor la vida de Santa Teresa de Jesús, así como el legado arquitectónico de cada uno de los municipios.

Alba de Tormes, como no, demuestra así que continúa siendo un referente en esta materia en lo cultural, espiritual y turístico al albergar el sepulcro de la Santa.