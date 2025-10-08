Alba de Tormes celebra el Día de las Bibliotecas con un homenaje a José Sánchez Rojas en el 150 aniversario de su nacimiento

La villa de Alba de Tormes conmemorará el próximo 24 de octubre el Día de las Bibliotecas bajo el lema "Contra la desinformación: bibliotecas", destacando el rol fundamental de estos espacios para garantizar el acceso a información veraz y contrastada.

La jornada central de celebración estará marcada por un homenaje al escritor albense José Sánchez Rojas en el 150 aniversario de su nacimiento, que se desarrollará en la Biblioteca Pública Municipal José Sánchez Rojas.

Presentación de la obra digital completa y fomento lector

Las actividades comenzarán a las 16:30 horas con la presentación de las obras completas en soporte digital de José Sánchez Rojas, una recopilación a cargo de Gerardo Nieto Arias y Jesús María García García. Los autores ofrecerán un recorrido por la vida y el legado del escritor, con especial atención a sus artículos sobre Alba de Tormes, e incluirán la lectura de fragmentos seleccionados de su obra.

Posteriormente, a las 18:30 horas, se llevará a cabo el tradicional cuentacuentos de los viernes, dirigido a los niños de segundo y tercero de infantil y primero de primaria. En esta ocasión, los cuentos seleccionados se centrarán en la lectura, los libros y las bibliotecas, buscando fomentar el gusto por la literatura entre los más pequeños.

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, afirmó que las bibliotecas son "el motor cultural y espacio de referencia de los municipios", destacando que la biblioteca municipal alberga tanto servicios habituales como otros proyectos comunitarios.

La biblioteca, ubicada en el nuevo edificio multiusos, cuenta actualmente con un fondo de 11.956 libros y registra 1.280 usuarios. Satur Iglesias, la bibliotecaria municipal, invitó a todos los vecinos a acercarse a las instalaciones y aprovechar la amplia variedad de recursos y el asesoramiento personalizado que ofrece el personal.