Alba de Tormes celebra el mes del Alzheimer con jornadas sobre salud y bienestar
El programa incluye por primera vez unas Jornadas de Salud y Bienestar con profesionales locales
El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha presentado un programa de actividades para conmemorar el mes del Alzheimer, que incluye por primera vez unas Jornadas de Salud y Bienestar con profesionales locales.
Según la concejal de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, el objetivo es "cuidarnos, resolver dudas y compartir conocimientos". Las jornadas se celebrarán en el Teatro de la Villa y contarán con la participación de expertos de la localidad. El viernes 5 de septiembre, María Cristina Garzón Melón, enfermera del ZBS Alba de Tormes, hablará sobre la "Atención al cuidador" y el testamento vital, seguida por la coach Inmaculada Hernández, que ofrecerá una charla sobre "autocuidado y gestión emocional".
El viernes 12 de septiembre, la matrona Rebeca Sánchez abordará el tema de la "Mujer y menopausia", mientras que el jefe de Cardiología del Hospital La Luz, Roberto Martín Reyes, explicará cómo cuidar el corazón con el paso de los años.
Taller de memoria y suelta de globos
Además de las jornadas, el consistorio ha organizado un taller sobre "Aplicaciones para mejorar la memoria", que se impartirá los días 10, 11 y 12 de septiembre en el Espacio CyL Digital de la Casa Molino. La alcaldesa, Concepción Miguélez, ha destacado que el programa busca "sensibilizar sobre el Alzheimer" y "aprovechar los conocimientos de los grandes profesionales que tiene la localidad".
El programa culminará el domingo 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, con la lectura de un manifiesto conmemorativo y la tradicional suelta de globos en la Plaza Mayor. En esta actividad, los participantes escribirán en los globos "aquello que no se quiere olvidar".
