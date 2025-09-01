Alba de Tormes celebra el mes del Alzheimer con jornadas sobre salud y bienestar

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha presentado un programa de actividades para conmemorar el mes del Alzheimer, que incluye por primera vez unas Jornadas de Salud y Bienestar con profesionales locales.

Según la concejal de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, el objetivo es "cuidarnos, resolver dudas y compartir conocimientos". Las jornadas se celebrarán en el Teatro de la Villa y contarán con la participación de expertos de la localidad. El viernes 5 de septiembre, María Cristina Garzón Melón, enfermera del ZBS Alba de Tormes, hablará sobre la "Atención al cuidador" y el testamento vital, seguida por la coach Inmaculada Hernández, que ofrecerá una charla sobre "autocuidado y gestión emocional".

El viernes 12 de septiembre, la matrona Rebeca Sánchez abordará el tema de la "Mujer y menopausia", mientras que el jefe de Cardiología del Hospital La Luz, Roberto Martín Reyes, explicará cómo cuidar el corazón con el paso de los años.

Taller de memoria y suelta de globos

Además de las jornadas, el consistorio ha organizado un taller sobre "Aplicaciones para mejorar la memoria", que se impartirá los días 10, 11 y 12 de septiembre en el Espacio CyL Digital de la Casa Molino. La alcaldesa, Concepción Miguélez, ha destacado que el programa busca "sensibilizar sobre el Alzheimer" y "aprovechar los conocimientos de los grandes profesionales que tiene la localidad".

El programa culminará el domingo 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, con la lectura de un manifiesto conmemorativo y la tradicional suelta de globos en la Plaza Mayor. En esta actividad, los participantes escribirán en los globos "aquello que no se quiere olvidar".