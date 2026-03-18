Alba de Tormes celebrará el 22 de marzo el 'Domingo de las tortillas'

Alba de Tormes celebrará este 22 de marzo el 'Domingo de las tortillas', una jornada festiva arraigada a la localidad, donde el Ayuntamiento invita a los vecinos y visitantes a "no perder las tradiciones".

Esta tradición consiste en salir al campo o asentarse en distintos espacios del municipio para merendar una tortilla de patatas en un ambiente familiar y de amigos.

El concejal de Festejos, Alberto Martín, y la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, además de animar a participar a todos los vecinos, recuerdan la posibilidad de degustar los hornazos, tanto dulces como salados, así como los productos elaborados por los obradores locales para “degustar Alba de Tormes” y disfrutar de su patrimonio natural y monumental.