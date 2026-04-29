Alba de Tormes concentra una variada agenda de eventos taurinos, musicales y solidarios este fin de semana

Alba de Tormes se prepara para vivir unos días de intensa actividad, ofreciendo una programación que fusiona tauromaquia, música, deporte y solidaridad.

El arranque de las actividades tendrá lugar este sábado 2 de mayo. La Plaza de Toros abrirá sus puertas a las 18:00 horas para acoger la última eliminatoria del IX Bolsín Taurino "Botijo de Filigrana". Pedro Caminero, Manuel Fernández, Ekaitz Moreno, Eloy Álvarez, Alfonso Morales y Antonio Marín buscarán su pase a la gran final del 23 de agosto. Con Alejandro Pérez como reserva, los nombres de los finalistas se darán a conocer oficialmente el próximo 10 de junio.

A las 19:00 horas, la Coral Marinyen, llegada desde Valencia, ofrecerá un concierto. Cabe destacar que tanto la cita taurina como la musical cuentan con acceso libre hasta completar el aforo de sus respectivos recintos.

El domingo 3 de mayo la jornada comenzará con energía gracias a la V Canicross de Alba de Tormes. A partir de las 10:00 horas, los corredores y sus perros tomarán la salida frente al camping para completar un recorrido de 3,2 kilómetros en la categoría absoluta.

Como broche de oro, la solidaridad será la protagonista en el Teatro de Alba de Tormes a las 19:00 horas. El colectivo "Albas de Teatro", en colaboración con el Ayuntamiento, organiza un Festival Benéfico. Por un donativo de 4 euros ,que incluye participación en una rifa, el público podrá disfrutar de una gala que une música, danza y teatro.