Alba de Tormes conmemora el Día Mundial del Alzheimer y celebra la música en vivo

El Ayuntamiento de Alba de Tormes clausura el Mes de Concienciación del Alzheimer con la iluminación del ayuntamiento la noche del sábado y con un acto simbólico el domingo 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, a las 11:30 horas en la plaza mayor. La actividad incluirá la lectura conmemorativa y la tradicional suelta de globos con mensajes sobre aquello que no se quiere olvidar, con la participación de vecinos y vecinas de todas las edades. Técnicos de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca (AFA Salamanca) colaborarán en la organización del acto. La jornada del domingo pone el broche final a un mes de talleres, conferencias y jornadas de salud y bienestar que han incluido el taller “Aplicaciones para mejorar la memoria” y las sesiones de las Jornadas de Salud y Bienestar, con la participación de especialistas como la enfermera y matrona Rebeca Sánchez Pérez y el cardiólogo albense Roberto Martín Reyes, fomentando la formación, el autocuidado y la sensibilización sobre el Alzheimer.

Previamente, el sábado 20 de septiembre a las 20:00 horas, dentro del Ciclo de Históricos con Jazz, Javier Ruibal Quintet ofrecerán un concierto en la Plaza Mayor. La alcaldesa, Concepción Miguélez, ha subrayado que esta cita es una excelente oportunidad para disfrutar del jazz en un marco excepcional, así como del patrimonio monumental, natural y gastronómico de Alba de Tormes.