Alba de Tormes conmemora la muerte de Santa Teresa con misa, concierto y esculturas restauradas

Alba de Tormes se prepara para rendir homenaje a Santa Teresa de Jesús en el aniversario de su muerte, este sábado 4 de octubre, con un programa que combina actos religiosos y culturales en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, donde reposan los restos de la santa.

Santa Teresa falleció en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582, fecha recogida en el calendario juliano. Sin embargo, aquel mismo año entró en vigor la reforma del papa Gregorio XIII que instauró el calendario gregoriano y eliminó diez días del mes de octubre. Por este motivo, la Iglesia celebra su festividad el 15 de octubre, aunque la villa ducal recuerda cada año su tránsito el día en que se produjo.

La jornada conmemorativa comenzará a las 12:30 horas con una misa en la basílica. Por la tarde, a las 19:00 horas, la Escolanía del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial ofrecerá un concierto dedicado a Santa Teresa de Jesús. En ese mismo acto se presentarán las esculturas restauradas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, tallas del siglo XVI realizadas por Antonio de Paz.

La presentación contará con la participación del consejero de Cultura, Gonzalo Santoja; la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez; el prior OCD de Salamanca y Alba de Tormes, Miguel Ángel González; y las restauradoras Carmen Fernández y Carmen Diego, responsables del trabajo de recuperación.

La programación continuará a las 20:30 horas con una misa conmemorativa, cantada por el “Quartetto Dulcissime” de Madrid. El homenaje concluirá a las 21:00 horas, cuando sonarán las campanadas que recuerdan el momento exacto de la muerte de la santa y se abrirá la celda donde falleció para la visita de los fieles.