Alba de Tormes conmemora la muerte de Santa Teresa con un programa lleno de cultura y culto

La villa ducal de Alba de Tormes se ha vestido de gala este sábado, 4 de octubre, para llevar a cabo la solemne conmemoración del fallecimiento de Santa Teresa de Jesús en 1582, en el Monasterio de la Anunciación. Un programa que fusiona devoción, música y arte ha atraído a numerosos fieles y visitantes, quienes han podido participar en los distintos actos organizados en la Basílica, lugar donde reposan los restos de la Santa.

La jornada comenzó con una Misa al mediodía, a las 12:30 horas, marcando el inicio de las celebraciones. Por la tarde, la Basílica se convirtió en el escenario de la cultura con el concierto de la Escolanía del Escorial a las 19:00 horas, un evento de gran prestigio que fue seguido por la solemne presentación de esculturas restauradas, un importante acto que subraya el compromiso de las instituciones con la conservación del rico patrimonio teresiano.

El ambiente musical continuó a las 20:30 horas con una Misa Cantada interpretada por el Quartetto Dulcissime. El momento más emotivo y esperado de la noche llegó a las 21:00 horas con las Campanadas del Reloj, replicando el instante exacto del tránsito de la mística abulense, un sonido que conmueve a la multitud congregada en la Plaza de Santa Teresa. Tras ello, los devotos tuvieron la oportunidad de realizar una visita a la celda donde Santa Teresa exhaló su último suspiro. La entrada a todos los actos en la Basílica fue gratuita hasta completar el aforo, facilitando la participación en este homenaje a una de las figuras más universales de la Iglesia y la literatura.