Alba de Tormes se consolida en Naturcyl como destino sostenible de naturaleza y deporte al aire libre
El municipio presentó su oferta turística con propuestas de astronomía, micología, pesca y gastronomía dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino
Alba de Tormes ha mostrado este viernes en la Feria Internacional de Ecoturismo Naturcyl 2025 su variada oferta de turismo de naturaleza y deporte al aire libre, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). La delegación albense, encabezada por la alcaldesa Concepción Miguélez y el segundo teniente de alcalde José García, estuvo acompañada por técnicos municipales de Cultura y Turismo.
La jornada comenzó con la participación en el mercado de contratación, un espacio de encuentro con operadores turísticos internacionales, especialmente de Bélgica y Alemania, donde se presentaron los atractivos naturales y culturales de la villa ducal.
Por la tarde, la técnico de Cultura y Turismo, Ana Écija, ofreció una conferencia en la que destacó la acreditación del Mirador de Otero como Parque Estelar Starlight, posicionando a Alba de Tormes como referente provincial en turismo astronómico. Asimismo, se pusieron en valor recursos singulares como el turismo micológico y la pesca, recordando que el entorno del municipio es el único lugar de España donde habita el hucho o salmón del Danubio.
El stand municipal recibió también la visita del astrónomo Rafael Bachiller, Embajador de Honor de Naturcyl 2025, y de Gema García de Maya, de la Fundación Starlight. Los visitantes pudieron además disfrutar de degustaciones de hornazo, embutidos y dulces típicos.
“Alba de Tormes apuesta por un modelo turístico sostenible que une naturaleza, patrimonio y gastronomía con experiencias innovadoras”, subrayó la alcaldesa.
