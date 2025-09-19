Alba de Tormes se consolida en Naturcyl como destino sostenible de naturaleza y deporte al aire libre

Alba de Tormes ha mostrado este viernes en la Feria Internacional de Ecoturismo Naturcyl 2025 su variada oferta de turismo de naturaleza y deporte al aire libre, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). La delegación albense, encabezada por la alcaldesa Concepción Miguélez y el segundo teniente de alcalde José García, estuvo acompañada por técnicos municipales de Cultura y Turismo.

La jornada comenzó con la participación en el mercado de contratación, un espacio de encuentro con operadores turísticos internacionales, especialmente de Bélgica y Alemania, donde se presentaron los atractivos naturales y culturales de la villa ducal.

Por la tarde, la técnico de Cultura y Turismo, Ana Écija, ofreció una conferencia en la que destacó la acreditación del Mirador de Otero como Parque Estelar Starlight, posicionando a Alba de Tormes como referente provincial en turismo astronómico. Asimismo, se pusieron en valor recursos singulares como el turismo micológico y la pesca, recordando que el entorno del municipio es el único lugar de España donde habita el hucho o salmón del Danubio.

El stand municipal recibió también la visita del astrónomo Rafael Bachiller, Embajador de Honor de Naturcyl 2025, y de Gema García de Maya, de la Fundación Starlight. Los visitantes pudieron además disfrutar de degustaciones de hornazo, embutidos y dulces típicos.

“Alba de Tormes apuesta por un modelo turístico sostenible que une naturaleza, patrimonio y gastronomía con experiencias innovadoras”, subrayó la alcaldesa.