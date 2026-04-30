Alba de Tormes se convertirá en el epicentro del motor vintage con la primera edición de Autoretro

Alba de Tormes se convertirá en el epicentro del motor vintage el próximo 14 de junio con la celebración de Autoretro. Este evento busca reunir una variada colección de vehículos de época, desde modelos de preguerra hasta motocicletas y furgonetas icónicas.

El plazo para participar está abierto hasta el 30 de mayo a través de la web municipal. La jornada comenzará a las 09:00 horas con la recepción de los vehículos, seguida de una ruta por las tierras de Alba y una visita al Museo de Alfarería.

El programa se completará con la revisión de un jurado técnico (que valorará tanto los coches como el vestuario de los conductores), una comida de hermandad, entrega de premios y sorteo de regalos para los inscritos.