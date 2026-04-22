Alba de Tormes se convierte en el epicentro mundial del mototurismo con el XX Encuentro Grandes Viajeros

Alba de Tormes se prepara para recibir a más de 250 apasionados de las dos ruedas y la aventura. Los próximos 22, 23 y 24 de mayo, la Villa Ducal será la sede del XX Encuentro Grandes Viajeros (EGV), un evento que no solo celebra su vigésimo aniversario, sino que promete ser un revulsivo económico y turístico fundamental para la localidad durante todo el fin de semana.

La presentación oficial ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, contando con la presencia de la alcaldesa, Concepción Miguélez, el primer teniente de alcalde, José García, y los fundadores del evento, los albenses Jaime Núñez y Conchi Cosme. Durante el acto, Miguélez destacó el orgullo que supone para la villa ser la cuna de un encuentro que, desde su nacimiento en 2005, se ha consolidado como un referente mundial en el ámbito de los viajes de aventura en moto, proyectando el nombre de Alba de Tormes a escala internacional.

El programa arrancará el viernes 22 con la recepción de los participantes. El plato fuerte llegará el sábado en el Cine-Teatro, donde se sucederán charlas audiovisuales a cargo de viajeros experimentados como José Luis Rico, Pilar Molina y Jaime Pastor. La jornada contará con una presencia de excepción: el argentino Emilio Scotto, quien ostenta el récord Guinness por el viaje en motocicleta más largo de la historia. Como broche de oro, el domingo se realizará una visita guiada por los rincones más emblemáticos de la villa en colaboración con la oficina de turismo.

Detrás de este éxito se encuentran Conchi Cosme y Jaime Núñez, cuya trayectoria en el mundo del mototurismo comenzó en 1987 con un viaje a Marruecos. Tras recorrer más de 80 países en cinco continentes, su labor ha sido reconocida recientemente con los Premios Mototurismo, galardón que reciben por segunda vez.