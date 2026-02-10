Alba de Tormes da inicio a las obras de acondicionamiento en la zona de la ribera para mejorar el tránsito de peatones y bicicletas

El Ayuntamiento de Alba de Tormes da inicio a las obras de mejora en los entornos de la ribera del río como parte de una actuación que está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con los Fondos Next Generation EU, con una inversión de 120.000 euros.

Entre las actuaciones figuran también la mejora en la accesibilidad en el entorno de la Puerta del Río, la escalera de acceso al río desde la avenida Juan Pablo II y el acondicionamiento de la ribera para facilitar el tránsito de peatones y bicicletas. Además, desde el consistorio notifican que mediante de la creación de sendas y pasarelas se conectará el camino de las platas y la calle Alcázar a través de un vano del Puente Medieval, lo que permitirá un mejor acceso entre el Conjunto Histórico del municipio y espacio natural integrado en la Red Natura 2000.

Aprovechando las obras, se instalará una señalización direccional y paneles informativos para facilitar el itinerario tanto a vecinos como a turistas.