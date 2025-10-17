Alba de Tormes entra en la recta final de sus fiestas: pirotecnia 'alienígena', día de las peñas, homenaje a la mujer y deporte

Las fiestas patronales de Alba de Tormes, que se celebran del 11 al 22 de octubre, encaran su fase más intensa con un fin de semana lleno de actividades que combinan tradición, cultura, música y deporte para todos los públicos.

Sábado 18: el rugido de las peñas y un espectáculo de fuego

El sábado 18 de octubre se celebra el Día de las Peñas, una jornada que comenzará con un pasacalles y la emoción taurina del encierro de vaquillas y la posterior capea popular. La mañana también incluirá el X Torneo de Ajedrez y partidos de fútbol base del Alba de Tormes CF.

Tras la comida de hermandad, la tarde se llenará de adrenalina con el concurso de cortes a las 17:30 horas en la plaza de toros, donde se darán cita recortadores de Salamanca, Castilla y León y el resto de España. A nivel cultural, el Museo Carmus (teresiano) ofrecerá una visita guiada gratuita a las 18:00 horas, permitiendo el acceso al camerín que alberga el sepulcro de Santa Teresa.

El punto álgido de la noche llegará a las 22:00 horas con el esperado espectáculo pirotécnico y de calle "Aliens Foc" de la compañía Scura Splats, que promete una puesta en escena espectacular. La fiesta continuará con la música de la orquesta Vulkano y el tradicional toro de fuego con buscapiés.

Domingo 19: tradición, música y lucha contra el cáncer

El domingo 19 de octubre, conocido como el Domingo de las Mozas, arrancará con los pasacalles y el encierro de novillos, seguido de una capea popular. La mañana incluirá una misa solemne y la presencia de cabezudos. Un momento destacado será la lectura del manifiesto del Día del Cáncer de Mama. Pensando en los más pequeños, se ha programado un encierro de mini bueyes.

La cultura musical tomará el relevo con dos representaciones del exitoso musical "Mamma Mia", que se ofrecerá tanto en sesión de mañana como de tarde. Para cerrar el día, la música seguirá siendo protagonista con un tributo a Estopa y un toro de fuego, en esta ocasión sin buscapiés.

Lunes 20: Día de la Mujer, convivencia y deporte

Las fiestas se extenderán hasta el lunes 20 de octubre con el Día de la Mujer y el Deporte. La mañana estará dedicada a un encuentro de mujeres que incluirá una visita a la exposición "Bernardo Pérez, historia en barro y filigrana", seguida de misa, baile y música con charanga y el DJ Harry. El ambiente festivo se consolidará con una comida popular a base de arroz a la zamorana, seguida de un bingo con regalos y una chocolatada con bizcochos.

La tarde se centrará en la actividad física, arrancando a las 16:30 horas con el campeonato de fútbol sala y el botigol. A las 19:00 horas se disputará el torneo de baloncesto 3x3 y, como colofón, el concurso de triples a las 20:00 horas, poniendo el broche de oro a una jornada dedicada a la convivencia y el deporte.