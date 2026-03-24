Alba de Tormes entrega los primeros carnés acreditativos a los cuidadores de colonias felinas

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha procedido a la entrega de los primeros carnés acreditativos a los cuidadores de colonias felinas como parte del Programa Municipal de Gestión de Colonias Felinas y reforzando la continuidad de su labor en el municipio.

Las personas cuidadoras se encargan voluntariamente de la alimentación, limpieza y supervisión de los puntos habilitados; también se mantiene un censo actualizado de las colonias felinas del municipio, identificando su ubicación, número aproximado de ejemplares y responsables, así como acondicionando los espacios para garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Carné modelo cuidadores autorizados de las colonias felinas en Alba de Tormes | Ayuntamiento Alba de Tormes

El programa, que ya se encuentra plenamente operativo, tiene como objetivo el control y la estabilización de los gatos comunitarios mediante el método C.E.R. (Captura-Esterilización-Retorno), que incluye la captura de los animales, su esterilización y desparasitación, así como su posterior retorno a la colonia de origen.

Desde el Ayuntamiento indican que con esto "se previene la superpoblación, se mejora el bienestar animal y se fomenta la convivencia vecinal".

Las personas interesadas en colaborar como cuidadoras de colonias felinas pueden presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento para obtener la acreditación oficial.