Alba de Tormes entrega los primeros carnés acreditativos a los cuidadores de colonias felinas
Las personas cuidadoras se encargan voluntariamente de la alimentación, limpieza y supervisión de los puntos habilitados, así como de mantener el censo actualizado
El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha procedido a la entrega de los primeros carnés acreditativos a los cuidadores de colonias felinas como parte del Programa Municipal de Gestión de Colonias Felinas y reforzando la continuidad de su labor en el municipio.
Las personas cuidadoras se encargan voluntariamente de la alimentación, limpieza y supervisión de los puntos habilitados; también se mantiene un censo actualizado de las colonias felinas del municipio, identificando su ubicación, número aproximado de ejemplares y responsables, así como acondicionando los espacios para garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.
El programa, que ya se encuentra plenamente operativo, tiene como objetivo el control y la estabilización de los gatos comunitarios mediante el método C.E.R. (Captura-Esterilización-Retorno), que incluye la captura de los animales, su esterilización y desparasitación, así como su posterior retorno a la colonia de origen.
Desde el Ayuntamiento indican que con esto "se previene la superpoblación, se mejora el bienestar animal y se fomenta la convivencia vecinal".
Las personas interesadas en colaborar como cuidadoras de colonias felinas pueden presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento para obtener la acreditación oficial.
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