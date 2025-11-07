Alba de Tormes exhibirá su oferta turística en INTUR

El Ayuntamiento de Alba de Tormes anuncia su participación en INTUR, la Feria Internacional de Turismo de Interior, donde la localidad presentará todas las posibilidades turísticas que ofrece la Villa Ducal. La muestra tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en Valladolid.

Además de las presentaciones institucionales y de participar en el mercado de contracción para profesionales que tendrá lugar el primer día de la Feria, Alba de Tormes contará con un stand de 32 metros cuadrados, equipado con soportes digitales, que permitirán a los visitantes conocer de manera interactiva y atractiva la oferta cultural, patrimonial y gastronómica del municipio.

El stand ha sido financiado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con fondos NextGeneration, reforzando el compromiso de Alba de Tormes con la promoción turística sostenible y la innovación en la difusión de sus recursos.

El consistorio ha anunciado además que en la oficina de turismo situada en el Castillo de los Duques de Alba están disponibles invitaciones para acceder a la feria de forma gratuita para aquellos albenses que quieran visitar la feria. La entrega de las mismas se realizará hasta agotar existencias.