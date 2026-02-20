Alba de Tormes finaliza la renovación integral de la calle Mercado

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha concluido las obras de renovación integral de la calle Mercado, una intervención que ha incluido la sustitución de la red de abastecimiento y alcantarillado, así como la renovación completa del pavimento.

La actuación, con un presupuesto de 74.189,94 euros, tenía como objetivo mejorar las infraestructuras urbanas y el espacio público en una vía que necesitaba actualizar sus redes y firme.

El concejal de Urbanismo, José García, y la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, destacaron la importancia de continuar renovando progresivamente las infraestructuras viarias del municipio. Ambos señalaron que el Ayuntamiento sigue trabajando para contar con el apoyo de las distintas administraciones y así poder continuar desarrollando el plan de renovación de calles de la Villa Ducal.