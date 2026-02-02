Alba de Tormes impulsa el empleo local con dos nuevos programas de formación y trabajo

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha hecho pública la apertura del plazo de inscripción para los nuevos Programas Mixtos de Empleo y Formación que se llevarán a cabo en la localidad. Esta iniciativa, refieren fuentes municipales, surge de la colaboración y financiación conjunta entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y la propia administración municipal, todo ello bajo el precepto de dinamizar el mercado laboral del municipio salmantino.

En esta nueva convocatoria se pondrán en marcha dos proyectos: el primero de ellos, denominado Programa Montea, ofertará 10 plazas y se prolongará durante un año completo; se centrará en el sector de la albañilería, posibilitando a los alumnos realizar trabajos de mejora en espacios públicos y edificios municipales.

Una de las grandes ventajas de este programa, señalan las mismas fuentes, es la posibilidad de obtener un certificado de profesionalidad sin necesidad de contar con formación académica previa.

Por otro lado, el Programa Juaguete apostará por la tradición local a través de la alfarería. Este proyecto contará con 8 plazas y una duración de 9 meses. Para acceder a este programa los candidatos deberán aportar el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o en su defecto acreditar haber cursado la E.G.B. junto, al menos, dos cursos de Bachillerato.

En el caso de ambos cursos, es imprescindible que los aspirantes sean demandantes de empleo, residan en Alba de Tormes y cuenten con habilidades comunicativas básicas para el correcto desarrollo del aprendizaje.

Todas las personas interesadas en participar deberán formalizar su solicitud a través de la oficina del ECyL, especificando claramente el programa en el que desean inscribirse. El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 10 de febrero.