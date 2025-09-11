Alba de Tormes impulsa la salud y el bienestar con conferencias y actividades en torno al Alzheimer

Las Jornadas de Salud y Bienestar de Alba de Tormes continúan esta semana con una programación que combina la divulgación médica, la prevención y la concienciación social. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento en el marco del mes de sensibilización del Alzheimer, ha contado ya con gran respuesta ciudadana.

Tras la apertura con una charla sobre el testamento vital y el autocuidado, los días 10, 11 y 12 se ha desarrollado el taller “Aplicaciones para mejorar la memoria”, celebrado en el Espacio CyL Digital de la Casa Molino, que ha reunido a numerosos vecinos interesados en estrategias de estimulación cognitiva.

Este viernes, 12 de septiembre, la enfermera y matrona Rebeca Sánchez Pérez ofrecerá la conferencia “Mujer y menopausia: hablemos sin tabúes”, mientras que a las 20:30 horas el cardiólogo albense Roberto Martín Reyes, jefe de cardiología del Hospital La Luz, compartirá pautas para cuidar la salud cardiovascular en la ponencia “¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro corazón al hacernos mayores?”.

El programa culminará el domingo 21 de septiembre, a las 13:30 horas, con un acto conmemorativo en la Plaza Mayor. Allí se llevará a cabo la lectura de un manifiesto y la tradicional suelta de globos con mensajes sobre lo que no se quiere olvidar, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca (AFA Salamanca).

Con estas jornadas, Alba de Tormes refuerza su compromiso con la salud comunitaria y la sensibilización frente al Alzheimer, promoviendo el bienestar y la participación de toda la ciudadanía.