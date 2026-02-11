Alba de Tormes impulsa vocaciones científicas con talleres astronómicos por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Alba de Tormes conmemorará el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la organización de dos talleres de divulgación astronómica dirigidos a estudiantes de 6º de Educación Primaria. La actividad será impartida por Óscar Martín Mesonero, de Starstrails y miembro de la Organización para la Sociedad Astronómica Española (OSAE).

En el Colegio Santa Isabel, la charla tendrá lugar el viernes 20 de febrero a las 12:15 horas y se completará con una observación del cielo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Por su parte, en el CEIP Santa Teresa, la actividad se desarrollará el miércoles 25 de febrero a la misma hora, combinando también la sesión teórica con la observación astronómica, sujeta a la climatología. Las fechas han sido fijadas de acuerdo con la agenda del ponente y en coordinación con ambos centros educativos para garantizar la mejor organización.

La concejal de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, ha destacado que “estas iniciativas fomentan el interés de niñas y niños por la ciencia y la astronomía, acercando contenidos científicos de manera práctica y motivadora, más aún contando con un mirador astronómico en la Villa Ducal”.

Alba de Tormes cuenta además con el único Parque Estelar Starlight de la provincia, financiado con fondos NextGenerationEU, un enclave privilegiado para la observación astronómica y especialmente para el eclipse solar previsto el 12 de agosto de 2026. Esta iniciativa se enmarca en los programas Astro Alba y Alba Eclipsa, orientados a la difusión del mirador astronómico y a la organización de actividades educativas de cara a este acontecimiento astronómico.