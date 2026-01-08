Alba de Tormes impulsará las competencias tecnológicas de sus vecinos con un curso de ofimática en la nube

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha anunciado la puesta en marcha de una nueva acción formativa titulada “Ofimática en la nube con Google”, enmarcada dentro del programa autonómico CyL Digital. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental mejorar las capacidades tecnológicas de los ciudadanos, ofreciendo recursos que faciliten el manejo de herramientas digitales tanto en el ámbito personal como en el desempeño profesional diario.

La formación se llevará a cabo durante los días 12, 13 y 14, en las instalaciones de la Casa Molino de la localidad. Las sesiones se desarrollarán en horario de 11:00 a 13:30 horas, proporcionando a los asistentes los conocimientos necesarios para dominar las principales aplicaciones de la suite de Google. Durante el curso, los alumnos aprenderán a gestionar documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y formularios, haciendo especial hincapié en el uso de Google Drive para garantizar el almacenamiento seguro de archivos y fomentar el trabajo colaborativo en red.

El Centro Asociado de CyL Digital, que tiene su sede permanente en la propia Casa Molino, mantiene una oferta formativa constante abierta tanto a los residentes de la villa ducal como a los vecinos de toda la comarca. A través de este tipo de programas, el consistorio busca reducir de forma efectiva la brecha digital y garantizar que toda la población tenga acceso al aprendizaje de las nuevas tecnologías que marcan la actualidad laboral y administrativa.

Las personas interesadas en participar en este curso gratuito tienen de plazo hasta este sábado para formalizar su inscripción. El proceso puede realizarse cómodamente a través de la plataforma web de CyL Digital o mediante una llamada telefónica al número gratuito 900 909 752. El servicio de atención telefónica está disponible de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, así como los sábados de 10:00 a 14:00 horas, facilitando así que cualquier ciudadano pueda asegurar su plaza en esta convocatoria.