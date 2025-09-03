Alba de Tormes inaugura las Jornadas de Salud y Bienestar en el mes de concienciación del Alzheimer

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha puesto en marcha un completo programa de actividades con motivo del mes de concienciación del Alzheimer, que este año incluye como novedad las Jornadas de Salud y Bienestar, a celebrar los días 5 y 12 de septiembre en el Teatro de la Villa. El objetivo es promover el autocuidado, resolver dudas y fomentar el bienestar personal y colectivo. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

La primera jornada tendrá lugar el viernes 5 de septiembre. A las 19:00 horas, la enfermera del ZBS Alba de Tormes, Mª Cristina Garzón Melón, ofrecerá la ponencia “Atención al cuidador. Testamento vital: ¿Cómo me gustaría que fuese el final de mi vida?”. Posteriormente, a las 20:30 horas, la coach Inmaculada Hernández Miguel impartirá la conferencia “¿Hace cuánto tiempo no piensas en ti?”, orientada al autocuidado, la gestión emocional y la recuperación de la ilusión.

El programa continuará el viernes 12 de septiembre con la intervención de la enfermera y matrona Rebeca Sánchez Pérez, que abordará el tema “Mujer y menopausia: hablemos sin tabúes”. A continuación, el jefe de Cardiología del Hospital La Luz, Roberto Martín Reyes, impartirá la conferencia “¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro corazón al hacernos mayores?”.

Además, se celebrará el taller “Aplicaciones para mejorar la memoria” los días 10, 11 y 12 de septiembre en el Espacio CyL Digital de la Casa Molino, de 10:30 a 13:00 horas. Las inscripciones pueden realizarse en la Casa Molino, por teléfono en el 900 909 752 o a través de la web cyldigital.es.

El mes conmemorativo finalizará el domingo 21 de septiembre a las 13:30 horas en la Plaza Mayor con un acto simbólico que incluirá una lectura conmemorativa y una suelta de globos, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca.