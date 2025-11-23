Alba de Tormes late al unísono contra la violencia de género con el reto “Eres Vital”

Alba de Tormes se sumará este 25 de noviembre al reto “Eres Vital”, una propuesta impulsada por Aqualia con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ayuntamiento de la localidad, comprometido con esta causa, anima a vecinas y vecinos a participar en esta acción simbólica que persigue visibilizar la importancia del apoyo colectivo frente a la violencia de género.

El reto propone a cada persona hacerse una fotografía acompañada, uniendo su medio corazón —formado con el dedo índice y el pulgar— con el de otra persona, creando así un corazón completo. Este gesto busca transmitir unidad, cuidado y presencia hacia las mujeres que sufren violencia y hacia sus familias. Las imágenes podrán subirse a la plataforma habilitada por la organización, sumando “latidos” que representarán el compromiso de cada municipio implicado. El mensaje central es claro: cada gesto cuenta y cada persona es vital en la lucha contra esta lacra.

La jornada conmemorativa comenzará a las 11:30 horas en la Plaza Mayor, donde quienes lo deseen podrán unirse al reto y recibir un obsequio conmemorativo. A continuación, a las 12:00 horas, se celebrará un minuto de silencio frente al Ayuntamiento, seguido de la lectura de un manifiesto institucional. Al caer la noche, el balcón consistorial se iluminará en señal de solidaridad con todas las víctimas de violencia de género.

La campaña fue presentada por Rosa García, jefa de Aqualia en Alba de Tormes, y por Lourdes Vaquero, concejal de Bienestar Social, quienes destacaron la necesidad de seguir sumando esfuerzos para avanzar hacia una sociedad libre de violencia.