Alba de Tormes se llena de color con su tradicional desfile de peñas

Alba de Tormes ha dado el pistoletazo de salida a la jornada festiva de este sábado 23 de agosto con el tradicional desfile de peñas, un evento que ha llenado de color, alegría y ambiente las calles del municipio.

Las peñas del municipio han participado en el recorrido, luciendo sus camisetas y petos acompañados de una charanga.

El desfile ha recorrido varias calles del centro antes de finalizar en la plaza mayor.

Para continuar la jornada hay programada una novillada, distintos talleres de joyería y artesanos y para la noche un espectáculo de fuego y danza y varios conciertos y DJ cerrarán el sábado.