Alba de Tormes mejora la accesibilidad del Museo de Alfarería dentro del proyecto CERAMITUR

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad en el Museo de Alfarería, enmarcadas en el proyecto CERAMITUR, con el fin de garantizar un espacio inclusivo y abierto a toda la ciudadanía.

Las actuaciones contemplan la instalación de rampas para personas con movilidad reducida y una cancela de cristal de acceso, así como la incorporación de señalética en braille destinada a personas ciegas. Además, el museo habilitará la posibilidad de tocar diferentes piezas, favoreciendo la interacción directa y una experiencia sensorial más completa.

La iniciativa cuenta con financiación de la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, dentro del programa Experiencias Turismo España 2023, en su línea INNOVA.

En paralelo, el consistorio continúa impulsando la formación vinculada a la tradición alfarera. A los cursos infantiles y de adultos iniciados el 1 de septiembre, se ha sumado un nuevo itinerario formativo que comenzó el viernes 12. Los talleres están impartidos por los alfareros albenses Tomás Pérez y Óscar Dueñas, descendientes de reconocidas sagas familiares. Asimismo, ya está abierta la inscripción para un curso gratuito sobre cerámica tradicional, que se celebrará a finales de septiembre e incluirá la técnica de la filigrana y prácticas de rakú.

Con motivo de las obras, la sala expositiva permanecerá cerrada durante varios días. La alcaldesa, Concepción Miguélez, pidió disculpas por las molestias ocasionadas, destacando que estos trabajos “nos permitirán contar con un museo más accesible para todos y todas”.