Alba de Tormes mostrará en Naturcyl su apuesta por el turismo sostenible

Alba de Tormes estará presente en la próxima edición de Naturcyl, la feria de ecoturismo de Castilla y León, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el Campo de Polo del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). La localidad aprovechará este escaparate para dar a conocer la riqueza de su entorno natural y los avances logrados gracias a su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con Fondos Next Generation.

Entre los proyectos más destacados sobresale el Observatorio Astronómico de Otero, reconocido recientemente como Parque Estelar Starlight, que sitúa a Alba de Tormes como referente en la observación del cielo nocturno. A él se suman el observatorio de aves de la Laguna y el Camino de las Mariposas, propuestas que permiten acercarse a la biodiversidad de la zona desde un enfoque lúdico y divulgativo.

La alcaldesa, Concepción Miguélez, ha anunciado que la presentación oficial tendrá lugar el viernes 19 a las 18:30 horas. Además, el municipio contará con un stand propio durante toda la feria y participará en el mercado de contratación con touroperadores, reforzando así su proyección como destino sostenible y de referencia para el turismo familiar y científico.