Alba de Tormes mostrará en Naturcyl su apuesta por el turismo sostenible
La villa ducal presentará su patrimonio natural y los proyectos impulsados en el marco de su Plan de Sostenibilidad Turística, con el Observatorio Astronómico de Otero como referente
Alba de Tormes estará presente en la próxima edición de Naturcyl, la feria de ecoturismo de Castilla y León, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el Campo de Polo del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). La localidad aprovechará este escaparate para dar a conocer la riqueza de su entorno natural y los avances logrados gracias a su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con Fondos Next Generation.
Entre los proyectos más destacados sobresale el Observatorio Astronómico de Otero, reconocido recientemente como Parque Estelar Starlight, que sitúa a Alba de Tormes como referente en la observación del cielo nocturno. A él se suman el observatorio de aves de la Laguna y el Camino de las Mariposas, propuestas que permiten acercarse a la biodiversidad de la zona desde un enfoque lúdico y divulgativo.
La alcaldesa, Concepción Miguélez, ha anunciado que la presentación oficial tendrá lugar el viernes 19 a las 18:30 horas. Además, el municipio contará con un stand propio durante toda la feria y participará en el mercado de contratación con touroperadores, reforzando así su proyección como destino sostenible y de referencia para el turismo familiar y científico.
