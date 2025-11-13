Alba de Tormes se moviliza contra la Violencia de Género

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha organizado una programación especial de actividades con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Las actividades tienen como objetivo principal reforzar la sensibilización social y mostrar el compromiso institucional y ciudadano frente a cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres.

El viernes 21 de noviembre será una jornada central en la programación. Se celebrará una nueva edición de la marcha solidaria “Alba dice NO”, que partirá a las 20:00 h. desde la plaza Mayor. Al finalizar el recorrido se procederá a la lectura del manifiesto institucional y se entregará un obsequio conmemorativo a las personas participantes, hasta agotar existencias. Además, ese mismo día, y dentro de la programación de la Biblioteca Municipal José Sánchez Rojas, se desarrollará una sesión especial de cuentacuentos destinada a los grupos infantiles habituales de los viernes, promoviendo valores de igualdad y convivencia desde las primeras edades.

El martes 25 de noviembre, día oficial de la conmemoración, se llevarán a cabo los actos institucionales. A primera hora de la mañana, se guardará un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento en memoria de las víctimas de violencia de género, acompañado de la lectura de un manifiesto. Posteriormente, al anochecer, el balcón del consistorio se iluminará como gesto simbólico de apoyo y repulsa frente a esta realidad social.

Durante la presentación de las actividades, la concejala de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, subrayó que estas acciones son también una oportunidad para recordar que la ayuda está al alcance de todas las personas que la necesiten. Vaquero enfatizó el mensaje de apoyo: “Queremos recordar a todas las personas que estén sufriendo violencia de género, o a quienes conozcan a alguien en esa situación, que pueden pedir ayuda a través del teléfono 016 o contactando con la Policía Local. Alba de Tormes forma parte de la red del sistema VioGen de protección a las víctimas y, un año más, decimos con rotundidad NO a la violencia de género.”

Vaquero estuvo acompañada por Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, y Rubén Herrero, policía local. Los tres animaron a la ciudadanía a participar activamente en estas iniciativas y a mantener una postura firme y unida contra la violencia de género.