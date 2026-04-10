Alba de Tormes notifica un incremento "notablemente superior" de las visitas a la villa ducal por Semana Santa

El Ayuntamiento de Alba de Tormes realiza un balance del turismo recibido en la villa ducal durante la Semana Santa de 2026, con un número de visitantes que califica de "notablemente superior" al del año pasado en las mismas fechas.

Entre el 28 de marzo y el 6 de abril de 2026, la Oficina de Turismo ubicada en el Castillo de los Duques de Alba y los Puntos de Información Turística (PIT) situados en las iglesias de Santiago y San Juan han atendido a un total de 2.320 personas que corresponden exclusivamente a quienes solicitaron información de manera presencial.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, la mayoría de los turistas han sido de Madrid con 540 personas, Castilla y León con 428 y de Salamanca capital con 323; también han recibido visitantes de Galicia (153), de la provincia de Salamanca (127) y del País Vasco (126). A nivel internacional, se contabilizaron 97 personas de países como Francia, Alemania, Portugal y Estados Unidos.

Visitantes en el Castillo de Alba de Tormes durante la Semana Santa | Ayuntamiento Alba de Tormes

La mayor parte de los visitantes se han interesado en el patrimonio monumental, teniendo gran acogida las propuestas como el juego interactivo Marco Topo, la ruta de las Aceñas y la Vía Verde con el 'Camino de las Mariposas'. Las Jornadas Carmelitanas han servido también como reclamo cultural adicional para los turistas que eligieron Alba de Tormes como destino.

La alcaldesa, Concepción Miguélez ha hecho hincapié en que "al reclamo clásico del patrimonio monumental y el turismo religioso, se unen las nuevas propuestas que hemos venido trabajando en estos últimos años a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por Fondos NextGeneraion y que nos ha permitido realzar y poner en valor tanto el turismo cultural como el natural y abrir nuevas experiencias como el turismo astronómico, rutas napoleónica y medieval, valorando la gastronomía albense que con el sello “DegustaAlba” demuestra el buen hacer de nuestros restauradores”.