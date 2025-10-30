Alba de Tormes organiza una campaña de recogida de alimentos por su IV Entrenamiento Solidario

El espíritu deportivo y la solidaridad se unen un año más en Alba de Tormes con la celebración del IV Entrenamiento Solidario, una iniciativa que busca apoyar la campaña nacional de la "Gran Recogida del Banco de Alimentos".

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Alba de Tormes, en colaboración con la Escuela Municipal de Atletismo y la actividad municipal de iniciación a la carrera “Alba de Tormes Running”, tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre a las 11:00 horas en la emblemática Plaza Mayor.

Esta cuarta edición está diseñada para fomentar la práctica deportiva y el espíritu comunitario, siendo apta para personas de todas las edades y niveles de forma física. Los participantes podrán elegir entre diversas distancias:

800 metros

3,5 kilómetros

6 kilómetros

10 kilómetros

El objetivo principal es sumar esfuerzos a la recogida, impulsando la solidaridad a través de la donación de alimentos no perecederos. Para facilitar la colaboración, se habilitará un punto de recogida de alimentos no perecederos en la Plaza Mayor entre las 10:45 y las 11:00 horas, justo antes del inicio de la actividad.

La participación no se limita solo a los corredores; cualquier persona interesada puede acercarse a realizar su aportación.

Todas las donaciones se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos en el marco de su Gran Recogida.