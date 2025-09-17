Alba de Tormes participa en las Jornadas de Clausura del Proyecto CERAMITUR en La Bisbal d’Empordà

El Ayuntamiento de Alba de Tormes participa en las Jornadas de Clausura del Proyecto CERAMITUR, que se están celebrando en La Bisbal d’Empordà los días 17 y 18 de septiembre. Este encuentro reúne a los municipios que forman parte de la Ruta de la Cerámica, en el marco de una iniciativa que combina la valorización del patrimonio cerámico con el impulso turístico y cultural de cada localidad proyecto que finaliza concluido el mes de septiembre.

El programa incluye sesiones de trabajo, presentaciones de las acciones desarrolladas por las entidades participantes y actividades culturales en torno a la cerámica. Durante la jornada del 17 de septiembre, Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, ha expuesto las actuaciones que se están llevando a cabo dentro del proyecto que cuenta, en el caso de la Villa Ducal, con una subvención de 52.100 euros. Igualmente han seguido las presentaciones de los representantes de otras localidades miembros como Agost, Manises, Onda, Mota del Cuervo, La Rambla, Bailén, La Bisbal d’Empordà y Talavera de la Reina.

Además, durante el encuentro las personas participantes visitarán Terracotta Museu de Ceràmica, talleres artesanales y actividades de cocción cerámica, así como sesiones de coordinación en torno a la ejecución, justificación y continuidad del proyecto.

El 18 de septiembre finalizarán las jornadas, con la firma de compromisos de continuidad entre la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC) los municipios participantes.

CeramiTUR es un innovador proyecto impulsado por nueve municipios, entre los que se encuentra Alba de Tormes y la AeCC, que transformará el patrimonio cerámico en una experiencia turística sostenible, inclusiva y de alto valor cultural, con el apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta iniciativa está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, dentro del programa Experiencias Turismo España 2023, en su línea INNOVA.