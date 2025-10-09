Alba de Tormes se prepara para sus Fiestas Patronales: una mezcla de tradición, cultura y festejos taurinos

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha desvelado un completo programa de actos con motivo de sus fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús, que se celebrarán del 11 al 22 de octubre. Los festejos prometen una combinación de tradición, cultura y emocionantes eventos taurinos.

Arranque de Festejos con la Feria del Barro y el Toro del Cajón

El pistoletazo de salida lo dará el sábado 11 de octubre con la inauguración de la Feria del Barro. La jornada incluirá una jornada de puertas abiertas del Museo de Alfarería a las 12:00 horas, seguida de su inauguración a las 13:00 horas, con talleres y demostraciones.

Por la tarde, la adrenalina taurina tomará el protagonismo con el tradicional Toro del Cajón a las 17:00 horas, seguido de una capea. La noche se cerrará con un encierro nocturno y una nueva capea a las 22:00 horas.

El domingo 12 continuará la Feria del Barro con concursos y talleres, además de un destacado corte de jamón solidario a las 18:30 horas a beneficio de Cris Contra el Cáncer. La jornada también albergará las finales de los torneos de pádel y tenis a las 17:00 horas.

Días Centrales: Playbacks, Chupinazo y Actos Institucionales

La programación se diversifica el lunes 13 con los playbacks infantiles a las 18:00 horas, que contarán con la actuación de Iris Monje, finalista del Microconcierto Internacional Junior, durante la deliberación del jurado.

El martes 14 se iniciará con el reconocimiento a la persona de mayor edad del municipio. Por la tarde, la ofrenda floral (17:30 horas) dará paso al esperado chupinazo a las 18:00 horas. El momento álgido de la víspera será el pregón de las fiestas a las 21:30 horas, que este año correrá a cargo del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Salamanca. La noche concluirá con toros de fuego y la música de la Orquesta Diamante Show y DJs locales.

Festividad de Santa Teresa y Cierre Musical

El miércoles 15, día de la patrona, se celebrará una misa presidida por el obispo de Salamanca. La jornada incluirá el reconocimiento a Miguel Ángel González y la entrega de la Medalla de Honor de la Villa a la Comunidad Carmelita. Tras la procesión, la noche vibrará con un tributo a El Canto del Loco y Hombres G.

El jueves 16 estará dedicado al Día de los Mayores con diversas actividades lúdicas y musicales. Las fiestas se extenderán con más actividades hasta el 22 de octubre, ofreciendo a vecinos y visitantes doce días de intensa celebración.