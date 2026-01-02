Alba de Tormes se prepara para el gran broche final de la Navidad con música, teatro y solidaridad

Alba de Tormes encara ya los últimos días de su programación navideña, un ciclo festivo que culminará el próximo lunes 5 de enero con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, consolidada como uno de los actos más esperados por los niños y niñas de la localidad.

Para calentar motores antes de la llegada de Sus Majestades, el consistorio ha diseñado una variada agenda que combina música, artes escénicas y eventos solidarios durante todo el fin de semana.

La actividad cultural comenzará este mismo viernes, 2 de enero, a las 20:30 horas en el Teatro de la Villa con el concierto del Coro de Mujeres Kyria. Esta formación vocal mantendrá una agenda intensa, ya que el sábado 3 de enero trasladará su música a la localidad de Galisancho, donde ofrecerá una segunda actuación a las 19:00 horas como parte de su itinerario comarcal.

La jornada del sábado estará marcada por la solidaridad gracias a la iniciativa “La Ilusión de los Pequeños”, organizada por la Cofradía de Santa Lucía. Los actos arrancarán a las 17:30 horas con un desfile del Cartero Real, que recorrerá las calles desde la Residencia de Santiago hasta la iglesia de San Pedro acompañado por los Tambores de la Hermandad de Vía Crucis de Salamanca.

Una vez en el templo, a las 18:15 horas, se celebrará la recepción oficial con reparto de caramelos y una recogida de juguetes nuevos y ropa infantil, todo ello amenizado con una chocolatada solidaria en beneficio de la parroquia.

El domingo 4 de enero el protagonismo pasará al teatro familiar con la puesta en escena de "Vulgarcito", a cargo de la compañía La Chana Teatro. La representación tendrá lugar a las 19:00 horas en el Teatro de la Villa y la entrada para este espectáculo será gratuita hasta completar el aforo del recinto.

Finalmente, la programación llegará a su fin el lunes 5 de enero con la gran Cabalgata de Reyes Magos, que partirá a las 18:00 horas desde la Plaza de Toros. El desfile recorrerá las principales vías de la Villa, como la calle Hospital y la Iglesia de Santiago, para concluir su trayecto en el Teatro de la Villa.