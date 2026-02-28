El Ayuntamiento de Alba de Tormes prepara una programación especial por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

Será el día 7 cuando den inicio las actividades que comenzarán a las 19:30 horas en el Teatro de la Villa con un coloquio en el que participarán Pepita Robles Diosdado, maestra y escritora, y Silvia Hernández García de la empresa “Organización de bodas y eventos: Momentos&DeCorazón”.

Ese mismo día tendrá lugar el tradicional reconocimiento a algunas de las mujeres que llevan toda su vida dedicadas al trabajo; en esta ocasión esta distinción ha recaído en Mª Josefa Sánchez Bazo, por su trayectoria al frente de una panadería; Paula Diego Sánchez, por su carrera profesional como gerente de un taller; y Piedad Maestro Vallejo al frente de una juguetería. La alcaldesa Concepción Miguélez y la concejala de Bienestar Social expresan que "este reconocimiento pretende hacerse extensivo a todas las mujeres albenses que viven y trabajan en el municipio".

El viernes 6 de marzo, la biblioteca municipal acogerá una sesión especial de cuentacuentos dedicada a la temática del Día Internacional de la Mujer.