Alba de Tormes prepara una programación especial por el Día Internacional de la Mujer
M.ª Josefa Sánchez Bazo, Paula Diego Sánchez y Piedad Maestro Vallejo serán las mujeres homenajeadas este año por toda una vida dedicada al trabajo
El Ayuntamiento de Alba de Tormes prepara una programación especial por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
Será el día 7 cuando den inicio las actividades que comenzarán a las 19:30 horas en el Teatro de la Villa con un coloquio en el que participarán Pepita Robles Diosdado, maestra y escritora, y Silvia Hernández García de la empresa “Organización de bodas y eventos: Momentos&DeCorazón”.
Ese mismo día tendrá lugar el tradicional reconocimiento a algunas de las mujeres que llevan toda su vida dedicadas al trabajo; en esta ocasión esta distinción ha recaído en Mª Josefa Sánchez Bazo, por su trayectoria al frente de una panadería; Paula Diego Sánchez, por su carrera profesional como gerente de un taller; y Piedad Maestro Vallejo al frente de una juguetería. La alcaldesa Concepción Miguélez y la concejala de Bienestar Social expresan que "este reconocimiento pretende hacerse extensivo a todas las mujeres albenses que viven y trabajan en el municipio".
El viernes 6 de marzo, la biblioteca municipal acogerá una sesión especial de cuentacuentos dedicada a la temática del Día Internacional de la Mujer.
