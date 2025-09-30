Alba de Tormes presenta una completa programación para las Fiestas de Santa Teresa 2025

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha presentado el programa oficial de las fiestas patronales en honor a Santa Teresa, que se celebrarán del 11 al 22 de octubre. La presentación corrió a cargo del concejal de Fiestas, Alberto Martín, y la alcaldesa del municipio, Concepción Miguélez, quienes destacaron la diversidad y riqueza del programa, pensado para todos los públicos.

La programación combina música, tradición, deporte, cultura y actividades para todas las edades, manteniendo el espíritu participativo que caracteriza a estas celebraciones históricas.

Música para todos los gustos

El apartado musical contará con una amplia variedad de propuestas. Entre ellas, destacan los tributos a El Canto del Loco y Estopa, así como las actuaciones de las orquestas Vulkano, Malibú Show, Diamante Show y el grupo Malas Compañías. Además, se celebrará de forma gratuita el musical Mamma Mía, con dos funciones programadas.

Actos religiosos, eje central de las fiestas

Los actos litúrgicos tendrán un papel destacado, con momentos especialmente significativos como la salida de clausura y ofrenda floral el martes 14 a las 12:00 horas. El miércoles 15, festividad de Santa Teresa, se celebrará a las 18:30 horas la tradicional procesión con la imagen de la santa y del Santo Brazo, y el martes 22 tendrá lugar el regreso a clausura a las 19:00 horas.

Tradición taurina

La programación taurina incluye encierros, capeas, un concurso de cortes y el esperado toro del cajón, consolidando esta parte esencial de las fiestas patronales.

Espectáculo pirotécnico y jornadas temáticas

Uno de los momentos más esperados será el gran espectáculo pirotécnico "Aliens’s Foc", a cargo de la compañía Scura Splats, que se celebrará el sábado 18 a las 22:00 horas. Desde la organización lo han definido como un evento de gran espectacularidad visual.

Asimismo, se celebrarán los días tradicionales, entre ellos:

Día de las Peñas y Humor Amarillo

Día del Mayor, con visitas culturales, comida y baile

Día de la Mujer y del Deporte, con propuestas culturales y deportivas

Día del Niño, con hinchables, talleres, merienda y encierro infantil

Compromiso con la seguridad y el medio ambiente

Durante todos los días festivos se llevará a cabo la campaña de prevención de drogodependencias “No juegues con tu vida”, y se reforzarán los servicios municipales de limpieza y recogida de residuos para garantizar el bienestar de todos los asistentes.

Tanto la alcaldesa como el concejal de Fiestas invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a las celebraciones. “Estas fiestas mantienen viva una tradición que se remonta al siglo XVII, combinando cultura, diversión y participación de toda la ciudadanía”, señaló Concepción Miguélez.