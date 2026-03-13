Alba de Tormes presenta una nueva edición de su Taller de Memoria

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para una nueva edición de su Taller de Memoria. Esta iniciativa, apuntan desde el Consistorio, está diseñada para aquellos vecinos interesados en potenciar sus capacidades cognitivas ya que, a través de una metodología basada en dinámicas grupales y ejercicios especializados, se busca mejorar la agilidad mental y el bienestar de los participantes.

Las sesiones darán comienzo el próximo mes de abril y tendrán como sede el Edificio Multiusos de la localidad. El taller se prolongará durante los meses de primavera, aunque la configuración final de los horarios y la creación de los distintos grupos de trabajo quedarán supeditadas al número total de personas que formalicen su matrícula.

Para participar en esta actividad, los interesados deberán realizar una inscripción previa de forma presencial en las oficinas del Ayuntamiento. El periodo para apuntarse permanecerá abierto hasta el próximo 3 de abril, en horario de atención al público de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. Una vez finalizado este plazo, la organización se pondrá en contacto con los inscritos para comunicarles el calendario definitivo de las sesiones.

Como respuesta a la gran acogida de ediciones anteriores y pensando en aquellos que no puedan desplazarse, el Ayuntamiento mantiene la opción de la modalidad no presencial.