Alba de Tormes promociona el turismo astronómico y sus recursos naturales en NATURCYL

El Ayuntamiento de Alba de Tormes participa este viernes en la Feria de Ecoturismo de Castilla y León, NATURCYL, para dar a conocer la riqueza natural del municipio y el impulso que se está llevando a cabo desde el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Durante la jornada, los técnicos municipales estarán presentes en el mercado de contratación, un espacio que conecta a destinos y empresas con operadores turísticos y agencias especializadas. Asimismo, en el programa de conferencias de la feria, se presentarán los recursos naturales de Alba de Tormes y las actuaciones desarrolladas en dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con especial atención al Mirador Astronómico de Otero, recientemente acreditado como Parque Estelar por la Fundación Starlight.

La participación del municipio se completa con un stand promocional, en el que visitantes y profesionales podrán acercarse a la oferta turística local, caracterizada por la combinación de patrimonio histórico, naturaleza y experiencias singulares como el turismo astronómico.

Con esta presencia en NATURCYL, Alba de Tormes refuerza su posicionamiento como destino comprometido con la sostenibilidad, la innovación turística y la puesta en valor de su entorno natural.