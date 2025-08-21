Alba de Tormes recauda 60.000 tapones de plástico para fines solidarios

La localidad de Alba de Tormes ha demostrado su compromiso con la solidaridad y el medio ambiente al recolectar 60.000 tapones de plástico en el último año. Entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, los vecinos depositaron estos residuos en el punto limpio municipal y en los contenedores específicos del Ayuntamiento.

Esta iniciativa forma parte del proyecto "Tapones para una nueva vida", impulsado por una fundación con la que el Ayuntamiento de Alba de Tormes firmó un convenio hace tres años que permite financiar tratamientos médicos y materiales para niños con enfermedades graves, mientras se promueve el reciclaje y se evita que los plásticos contaminen el entorno natural.

El concejal de Medio Ambiente, Manuel Juanes, destacó la doble función de esta campaña: “Una correcta separación de residuos no solo es esencial para la conservación del medio ambiente, sino que en este caso también tiene un fin solidario que mejora la vida de muchos menores. Con un gesto sencillo, como depositar un tapón en el contenedor adecuado, se pueden conseguir grandes cambios”.