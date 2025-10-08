Alba de Tormes recupera un coladero tradicional para poner en valor su legado alfarero

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha culminado la restauración de uno de sus coladeros históricos, una construcción clave en el proceso de elaboración de la cerámica tradicional, con el objetivo de preservar y poner en valor el patrimonio alfarero de la Villa Ducal.

La actuación, llevada a cabo en el camino del Coladero, ha sido posible gracias a una subvención para proyectos de etnografía de la Diputación de Salamanca, junto con financiación municipal, alcanzando un coste total de 6.957,50 euros.

Los coladeros eran estructuras utilizadas por los alfareros para preparar el barro, esencial en la fabricación de piezas cerámicas. Su presencia junto a talleres y hornos refleja la intensa actividad alfarera que definió a la localidad durante siglos.

Una apuesta firme por la alfarería albense

Esta intervención forma parte de una estrategia municipal de recuperación y difusión del legado alfarero, que en los últimos años ha incluido numerosas iniciativas. Entre ellas, destacan:

La impartición de un certificado de profesionalidad en alfarería en 2023.

La celebración de cursos y exposiciones temporales, como la antológica dedicada a Bernardo Pérez.

La mejora del Museo de Alfarería, que está siendo adaptado para ser más accesible gracias a los fondos NextGenerationEU.

La organización anual de la Feria del Barro, cuya próxima edición tendrá lugar este fin de semana.

Con esta restauración, el consistorio continúa su labor de protección del patrimonio etnográfico y de fomento de una de las tradiciones más arraigadas de la villa. “La restauración de este coladero es un paso más en la protección de nuestro patrimonio etnográfico y nos va a facilitar la difusión de la alfarería como uno de los elementos más representativos de la identidad cultural de la villa”, ha señalado Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes.