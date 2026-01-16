Alba de Tormes reforzará su proyección turística en FITUR 2026

El Ayuntamiento de Alba de Tormes dará a conocer su oferta turística en FITUR 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en el recinto ferial de Ifema Madrid.

Destaca la presentación que hará el consistorio el viernes 23 de enero en el estand de la Junta de Castilla y León, "uno de los principales espacios de promoción del certamen", destaca. A él acudirán miembros del equipo de gobierno para "reforzar la proyección turística del municipio y establecer contactos que contribuyan a la promoción y posicionamiento de la Villa Ducal como destino turístico".

El Ayuntamiento aún no ha específicado los atractivos turísticos que presentará, pero podría destacar los que ya dio a conocer en INTUR 2026. Es decir, el observatorio astronómico de la Ermita de Otero ante el eclipse solar del 12 de agosto; las rutas patrimoniales o la exposición sobre San Juan de la Cruz que rescata el espíritu y legado del religioso.