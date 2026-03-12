Alba de Tormes refuerza el control y las tareas de prevención de la procesionaria

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha comenzado a realizar las labores de prevención y el control de la procesionaria del pino en la villa ducal, unas labores que realizarán los operarios municipales para minimizar los riesgos entre la población.

Entre las tareas que se realizan están las de retirar los bolsones en los pinos para así priorizar el impacto en el entorno natural, sobre todo en lugares transitados por los albenses como el Pinar de Alba o en las zonas arboladas.

La planificación de las actuaciones pretende focalizarse directamenteen las variaciones de los ciclos de desarrollo, provocando la caída de esos bolsones en algunos punos, lo que también podría aumentar el riesgo de contacto con las orugas en el suelo.

De este modo, el concejal de Medio Ambiente, Manuel Juanes, recuerda la importancia de adoptar todo tipo de medidas, tanto por la seguridad de los niños y niñas, como para las mascotas y colectivos vulnerables.

Por último, entre las recomendaciones que han realizado desde el Ayuntamiento de Alba de Tormes están las de no pisar las hileras de orugas debido a que los pelos urticantes podrían dispararse con mayor facilidad y aumentar el riesgo de contacto con los mismos.