Alba de Tormes renueva la Escuela Infantil Villa Alba

El alumnado de la Escuela Municipal Infantil Villa Alba de Tormes dará la bienvenida al nuevo curso con instalaciones renovadas, diseñadas para mejorar la seguridad y el confort de los más pequeños. El Ayuntamiento ha finalizado recientemente una serie de trabajos que incluyen la renovación completa del pavimento.

Además del nuevo suelo, las obras han contemplado la instalación de zócalos de protección y embellecedores en los alfeizares de las ventanas. Según la concejal de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, estas actuaciones "se han ejecutado financiadas por una subvención de la Junta de Castilla y León y han supuesto una inversión de 43.300 euros".

Estas mejoras se suman a otras realizadas a lo largo del curso anterior, destinadas a optimizar las instalaciones. Entre ellas, se destaca la sustitución de toldos, la incorporación de nuevas tronas y colchonetas, la renovación de cunas y colchones, y la instalación de barras estabilizadoras y espejos irrompibles.