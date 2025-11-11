Alba de Tormes retoma su programa #EnFormaconCultura uniendo actividad física, convivencia y patrimonio local

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha puesto en marcha una nueva edición de su programa municipal gratuito #EnFormaconCultura, una iniciativa dirigida a los residentes que combina el ejercicio físico con el conocimiento del patrimonio de la villa.

El programa, que dio comienzo el pasado 29 de octubre, nació durante la pandemia y se ha consolidado como una propuesta integral que fomenta el bienestar, la convivencia y la actividad física a través de la gimnasia de mantenimiento y las visitas a espacios culturales y naturales.

Las sesiones se adaptan al clima y la agenda cultural, desarrollándose habitualmente en el pabellón municipal. Sin embargo, con frecuencia se trasladan a escenarios emblemáticos como el Castillo de los Duques de Alba, el parque de El Espolón o Las Playas, e incluso incluyen recorridos por claustros conventuales o exposiciones temporales.

A través de #EnFormaconCultura, el Ayuntamiento busca impulsar un estilo de vida activo mientras se pone en valor el rico entorno histórico y natural de Alba de Tormes, convirtiendo cada jornada en una oportunidad para aprender, moverse y disfrutar en comunidad.