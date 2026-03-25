Alba de Tormes tendrá un sello conmemorativo de su Semana Santa

La imagen de la Soledad, del escultor Pedro de Mena, recorrerá todo el país en un sello de Correos conmemorativo dedicado a la Semana Santa de la localidad. La obra de arte data del siglo XVII y está vinculada al patrimonio histórico y religioso de la villa. La escultura se encuentra en el Museo Carmus Santa Teresa de Jesús.

Una imagen que tiene un papel destacado en los actos del Viernes Santo que se celebran en la Basílica de la Anunciación.

El sello cuenta con validez postal y está concebido también como elemento de difusión del patrimonio cultural de Alba de Tormes y las personas que quieran adquirir uno podrán hacerlo en el Convento de San Juan de la Cruz y en el Museo Carmus.

De forma complementaria, durante la Semana Santa se podrá ver en el Convento de San Juan de la Cruz una reinterpretación pictórica de la imagen de la Soledad, realizada en 2018 por la pintora María Jesús Pérez.