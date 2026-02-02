Alba de Tormes une tradición, conciliación y solidaridad en su programa de Carnaval 2026

Alba de Tormes ya tiene todo listo para sumergirse en las celebraciones del Carnaval 2026. La alcaldesa, Concepción Miguélez, junto a los concejales Lourdes Vaquero y Alberto Martín, ha presentado una programación que destaca por su equilibrio entre el ocio y el apoyo a las familias. Durante la presentación, los responsables municipales han subrayado que el objetivo de este año es dinamizar la Plaza Mayor y ofrecer alternativas que permitan a los padres compaginar el calendario escolar con el laboral, sin renunciar al espíritu festivo propio de estas fechas.

El calendario de actos arrancará con fuerza el sábado 14 de febrero. La Plaza Mayor se convertirá en el epicentro de la diversión con una discomóvil familiar liderada por el Dj Iker González. Entre las 18:30 y las 20:30 horas, la música será la protagonista, invitando a vecinos de todas las edades a estrenar sus disfraces en un ambiente festivo y comunitario. Esta actividad servirá como antesala a los días grandes del carnaval, que este año vuelven a poner el foco en la infancia.

Para facilitar el día a día de las familias, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de ludoeducateca durante el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Este espacio funcionará de 08:00 a 15:00 horas con precios reducidos, buscando ser una herramienta real de conciliación. El consistorio ha habilitado la inscripción tanto de forma presencial como telemática a través del área de bienestar social, destacando además que el servicio cuenta con plazas reservadas específicamente para niños y niñas con necesidades especiales, reforzando así el carácter inclusivo de la programación.

La tarde del lunes continuará con la diversión infantil gracias a la instalación de un gran parque de hinchables en la Plaza Mayor. Sin embargo, el momento más esperado llegará el martes 17. Tras una tarde de animación musical, a las 19:00 horas comenzará el tradicional concurso de disfraces. El certamen repartirá premios económicos en tres categorías distintas: grupos, donde el ganador se llevará 150 euros; adultos individual o parejas, con un primer premio de 100 euros; e infantil, con una dotación de 50 euros para el mejor disfraz.

El fin de fiesta tendrá un marcado carácter social y tradicional. Una vez finalizado el concurso, los asistentes podrán disfrutar de un chocolate solidario por un donativo de 2 euros, cuya recaudación irá destinada al Proyecto Burujú, una iniciativa que desde hace tres años apoya a niños hospitalizados. El cierre definitivo a los festejos del 2026 lo pondrá un toro de fuego sin buscapiés, una tradición que iluminará la última noche de Carnaval en Alba de Tormes, invitando a todos los vecinos a participar en esta despedida festiva.