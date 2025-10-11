Alba de Tormes vibra con “Reservado” en una tarde de toros y tradición

La localidad salmantina de Alba de Tormes ha vivido esta tarde una de las citas más esperadas de sus fiestas: el Toro del Cajón y la capea, que se ha celebrado con gran afluencia de público y un ambiente festivo inmejorable.

El festejo ha comenzado a las 17:00 horas, congregando a numerosos vecinos y visitantes que han llenado las calles y la plaza para disfrutar de una jornada taurina marcada por la emoción y la participación.

Entre los astados que han protagonizado la tarde, ha destacado especialmente “Reservado”, un toro de la ganadería Loreto Charro, que ha ofrecido el mejor juego, poniendo en pie al público. También ha dado espectáculo la vaca de Juan Luis Fraile, muy aplaudida por los aficionados.

El evento se ha desarrollado con un excelente ambiente, reflejando las ganas de fiesta y tradición que caracterizan a Alba de Tormes en estos días de celebración.

Con esta jornada taurina, el municipio continúa disfrutando de unas fiestas llenas de actividades y emoción.