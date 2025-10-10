Alba de Tormes volverá a participar en la Feria Destino Pesca de Castilla y León para promocionar la captura del hucho hucho

El Ayuntamiento de Alba de Tormes se prepara para su segunda participación consecutiva en la Feria Destino Pesca de Castilla y León, que tendrá lugar en León del 17 al 19 de octubre. Tras los excelentes resultados de la edición anterior, la villa ducal busca afianzar su posición como un destino clave y de referencia para el turismo de naturaleza y la pesca deportiva.

La delegación de Alba de Tormes estará compuesta por la técnico de cultura y turismo del Ayuntamiento, acompañada por representantes del Club Deportivo de Pesca Santa Teresa, cuyo objetivo principal será destacar las grandes oportunidades que ofrece la comarca salmantina a los aficionados.

El gran atractivo que se promocionará es la pesca del hucho hucho —o salmón del Danubio— en el coto de Villagonzalo II. Este enclave es el único en toda España que está autorizado para la práctica de la pesca de esta especie. La singularidad de la oferta sitúa a Alba de Tormes en el mapa de los destinos de pesca más especializados.

Stand de Alba de Tormes en la Feria Destino Pesca 2025 | Ayuntamiento de Alba de Tormes

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha subrayado la importancia de esta presencia: “Alba es un destino pesca de referencia, un auténtico paraíso para los pescadores, al que se suma una oferta cultural y monumental única de nuestro municipio en nuestra comarca”. Miguélez también quiso agradecer la colaboración del club deportivo, destacando que "su apoyo es fundamental para la promoción de Alba de Tormes entre los aficionados a esta práctica deportiva”.

Además de su propuesta de pesca de élite, el municipio presentará en la feria su amplia oferta turística y de servicios. La infraestructura hotelera y hostelera, junto con su patrimonio histórico (vinculado a Santa Teresa de Jesús) y su red de rutas naturales, permiten a los visitantes disfrutar de una estancia completa que combina deporte, cultura y descanso.

El interés generado en la edición anterior ya ha dado frutos visibles, de hecho la revista 'Entre Cañas', una de las publicaciones de referencia en el ámbito de la pesca deportiva, visitó recientemente Alba de Tormes y sus alrededores para realizar un reportaje en profundidad centrado tanto en la pesca del hucho hucho como en la infraestructura turística de la zona.